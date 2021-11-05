Сергей Собянин объявил о старте стройки участка трассы Солнцево — Варшавское шоссе

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе Карта всех событий

Новый участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе начали строить в городе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 5 ноября.

— Начали строить новый участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны в Бутове. Это 15 километров дорог, два путепровода и два надземных перехода, — рассказал глава города.

Трасса, по его словам, станет полноценным дублером МКАД на юго-западе Москвы. Дорога будет важной для ТиНАО, так как позволит из Бутова напрямую проехать в Коммунарку, заключил Собянин.

28 октября сообщалось, что строительство финального участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе в столице завершили на 70 процентов. Сдача эстакады от Сельскохозяйственной улицы до станции Московского метрополитена «Ботанический сад» запланирована до конца 2021 года.

Надвижку пролетов, как уточняется, завершили над путями Московского центрального кольца. Работы выполнили без приостановки движения поездов.