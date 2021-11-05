Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин объявил о старте стройки участка трассы Солнцево — Варшавское шоссе

Иван Юминов

Город
Сергей Собянин объявил о старте стройки участка трассы Солнцево — Варшавское шоссе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе Карта всех событий

Новый участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе начали строить в городе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 5 ноября.

— Начали строить новый участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны в Бутове. Это 15 километров дорог, два путепровода и два надземных перехода, — рассказал глава города.

Трасса, по его словам, станет полноценным дублером МКАД на юго-западе Москвы. Дорога будет важной для ТиНАО, так как позволит из Бутова напрямую проехать в Коммунарку, заключил Собянин.

28 октября сообщалось, что строительство финального участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе в столице завершили на 70 процентов. Сдача эстакады от Сельскохозяйственной улицы до станции Московского метрополитена «Ботанический сад» запланирована до конца 2021 года.

Надвижку пролетов, как уточняется, завершили над путями Московского центрального кольца. Работы выполнили без приостановки движения поездов.

Читайте также:
ДорогиСергей СобянинСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте