Движение восстановили на участке МКАД после возгорания автомобиля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

2-й километр, МКАД, Москва, Россия Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение на участке Московской кольцевой автодороги (МКАД) после возгорания автомобиля. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 5 ноября.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

5 ноября сообщалось, что автомобиль загорелся на внешней стороне 2-го километра МКАД в районе города Реутова. На месте инцидента работали оперативные службы города.

В результате случившегося движение машин временно осуществлялось по трем полосам из пяти. В департаменте транспорта москвичам рекомендовали выбирать пути объезда.