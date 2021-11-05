СК занялся расследованием дела о нападении на отца и ребенка в ТиНАО

Фото: СК РФ

Россия, Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский проспект Карта всех событий

Следователи занялись расследованием дела о нападении группы неизвестных на отца с ребенком в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу в пятницу, 5 ноября.

— Потерпевшие установлены, в ближайшее время они будут допрошены следователями ведомства, также с привлечением специалистов будет проверено состояние здоровья ребенка. В настоящее время устанавливаются все участники конфликта, действиям каждого из которых будет дана надлежащая правовая оценка, — говорится в сообщении.

Инцидент, как уточняется, произошел около жилых домов на Нововатутинском проспекте. Своими действиями злоумышленники создали угрозу жизни и здоровью ребенка, заключили в СК.

Ход расследования дела проконтролирует и прокуратура Москвы. Его изъяли и передали для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дело передано в Следственный комитет.