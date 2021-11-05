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«Ударил ребенка по щеке»: прокуратура привела детали конфликта в ТиНАО

Иван Юминов

Происшествия
«Ударил ребенка по щеке»: прокуратура привела детали конфликта в ТиНАО
Фото: Пресс-служба прокуратуры города Москвы
Россия, Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский проспект Карта всех событий

Прокуратура Москвы взяла на контроль ход расследования дела о нападении на отца и ребенка в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 5 ноября.

— Прокуратура контролирует ход расследования и соблюдение процессуальных прав малолетнего. Мальчику четыре года, в момент инцидента он находился со своим отцом и его другом, — говорится в сообщении.

Один из нападавших, по версии отца, ударил ребенка по щеке. Еще один злоумышленник был с предметом, похожим на нож, уточнили в прокуратуре.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дело передано в Следственный комитет.

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