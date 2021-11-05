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Появилось видео горящего автомобиля на МКАД около Реутова

Иван Юминов

Происшествия
Появилось видео горящего автомобиля на МКАД около Реутова
Фото: Telegram / Московские новости
2-й километр, МКАД, Москва, Россия Карта всех событий

Опубликовано видео с процессом тушения горящего автомобиля на участке Московской кольцевой автодороги (МКАД).

На кадрах можно разглядеть охваченную пламенем машину в крайнем ряду дороги. Кроме того, видны две пожарные машины и как минимум пять спасателей, а также несколько очевидцев события.

Видео: Telegram / Московские новости

5 ноября сообщалось, что автомобиль загорелся на внешней стороне 2-го километра МКАД в районе города Реутова. На месте инцидента работали оперативные службы города.

В результате случившегося движение машин временно осуществлялось по трем полосам из пяти. В департаменте транспорта москвичам рекомендовали выбирать пути объезда.

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