Появилось видео горящего автомобиля на МКАД около Реутова
2-й километр, МКАД, Москва, Россия Карта всех событий
Опубликовано видео с процессом тушения горящего автомобиля на участке Московской кольцевой автодороги (МКАД).
На кадрах можно разглядеть охваченную пламенем машину в крайнем ряду дороги. Кроме того, видны две пожарные машины и как минимум пять спасателей, а также несколько очевидцев события.
5 ноября сообщалось, что автомобиль загорелся на внешней стороне 2-го километра МКАД в районе города Реутова. На месте инцидента работали оперативные службы города.
В результате случившегося движение машин временно осуществлялось по трем полосам из пяти. В департаменте транспорта москвичам рекомендовали выбирать пути объезда.
Читайте также: