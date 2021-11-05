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Роспотребнадзор опечатал два магазина «Магнит» на севере Москвы

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Роспотребнадзор опечатал два магазина «Магнит» на севере Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоградская улица, 18Ас3 Карта всех событий

Роспотребнадзор временно опечатал два магазина «Магнит» в Москве из-за нарушения противоэпидемических мер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 5 ноября.

— Управлением Роспотребнадзора по Москве в Северном административном округе в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в период нерабочих дней усилен контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах Москвы, — говорится в сообщении.

Инспекторы выявили нарушения в магазинах на Зеленоградской улице, 18а, строение 3, и на улице Петрозаводской, дом 12, корпус 1. Так, покупатели не носили маски, точки не обладали запасом средств индивидуальной защиты, а также в магазинах не обеспечили обеззараживание воздуха.

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Ведомство возбудило дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Деятельность магазинов могут приостановить на срок до 90 суток, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, когда человек с COVID-19 перестает быть заразным.

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