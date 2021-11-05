«Мне повезло»: Барановская рассказала о расставании с Аршавиным

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская призналась, что ей повезло из-за расставания с бывшим футболистом Андреем Аршавиным.

— Мне очень повезло, и я говорю абсолютно искренне. Мне повезло, что отец моих детей когда-то принял решение от меня уйти, — рассказала она.

Самостоятельно она бы не решилась на это, так как всегда оставалась в этих отношениях, уточнила телеведущая. Экс-спортсмен, по ее словам, подарил ей возможность реализовать себя.

Момент расставания для нее был «смертью», но спустя годы она поняла, что ей повезло. Блогер рассказала, что прожила «абсолютно счастливые» девять лет с Аршавиным, а затем «сложно объяснить», что случилось.

Бывший футболист, как утверждает Барановская, перестал быть тем человеком, которого она знала. При этом самый тяжелый этап для нее прошел, но не все улеглось до конца, отметила телеведущая в YouTube-шоу «Быть человеком».

28 августа сообщалось, что Барановская подаст иск в суд, чтобы увеличить выплаты алиментов от Аршавина. До этого Савеловский суд принял решение, что спортсмен будет передавать трем их совместным детям не половину всех своих доходов, а 3/8.

Спортсмен обратился в суд с просьбой об уменьшении выплат из-за появления в его жизни еще одной дочери — от Алисы Казьминой. Решение поддержал Мосгорсуд, теперь спортсмен платит своим детям меньшую сумму.