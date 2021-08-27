Химки отпразднуют День города 4 сентября

Фото: Минобороны РФ

Городской округ Химки 4 сентября отметит свой 82-ой день рождения. В рамках фестиваля «Химки — территория возможностей» в парке Л. Н. Толстого пройдут концерты, мастер-классы, выставки художественных работ.

Праздничные мероприятия пройдут в парках имени Величко, Подрезково, Дубки и «Экоберег». В скверах «Юбилейный» и «Юность» у химкинского театра состоится фестиваль «Химки — наш дом». Самых маленьких гостей здесь ждет детская анимация, выступления коллектива театра, рисование, музыка.

Спортивные мероприятия в рамках празднования Дня города стартуют уже 2 сентября, когда в ФОКе «Новатор» состоятся соревнования по плаванию. 4 сентября в спортивном комплексе «Новые Химки» пройдет мастер-класс от звездных футболистов.

Праздник завершится салютом, сообщает пресс-служба Комитета по туризму Московской области.

Усадьба «Лопасня-Зачатьевское» также 4 сентября приглашает жителей и гостей Московского региона принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню рождения города Чехов.

Посетители смогут увидеть фотовыставку «История усадеб «Лопасня-Зачатьевское» и «Садки» в объективе», на празднике «Белого цветка» познакомиться с цветочными традициями в дворянской усадьбе, услышать концертную программу.