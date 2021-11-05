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«Бешеная скорость»: Глюкоза указала на отличительную черту москвичей

Иван Юминов

Общество
«Бешеная скорость»: Глюкоза указала на отличительную черту москвичей
Фото: instagram/glukozamusic

Москвичей от жителей других городов отличает быстрый темп жизни. Об этом сообщила певица Глюкоза.

— В Москве во всем бешеная скорость, поэтому, когда москвич приезжает в другой город, у него может создаваться ощущение заторможенности, — рассказала артистка.

Глюкоза уточнила, что в столице ей нравится доступность всех сфер услуг в круглосуточном формате. Проблемы, наподобие закрытых продуктовых в четыре часа утра, не существует в мегаполисе, добавила она.

Город в последние годы, по ее словам, стал красивым и очень изменился. Глюкозе нравится вечерняя Москва и то, как подсвечиваются ночью здания и памятники, отмечает «Москвич Mag».

17 мая сообщалось, что подсветку зданий в столице подбирают с учетом создания единой цветосветовой среды. Так, при создании подсветки специалисты учитывают тип здания: историческое или современное, общественное или жилое.

Кроме того, важно то, каким является освещение вокруг самого здания. До этого дома в Москве украшали подсветкой разрозненно, но теперь территории освещают комплексно, создавая единую цветосветовую среду.

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