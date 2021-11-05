Двоих человек задержали после нападения на отца и ребенка в Новой Москве

Фото: МВД

Россия, Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский проспект Карта всех событий

Правоохранители задержали двоих подозреваемых в нападении на отца и ребенка в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе в ГСУ СК России по городу в пятницу, 5 ноября.

— Потерпевшие допрошены, также с привлечением специалистов будет проверено состояние здоровья ребенка. В настоящее время двое подозреваемых в совершении преступления установлены и задержаны, — говорится в сообщении.

Вскоре их доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Все участники конфликта были установлены сотрудниками полиции, уточнили в ГУ МВД России по Москве.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дело передано в Следственный комитет.