«Нужно оставаться в диалоге»: Меркель сочла особенными отношения с Россией

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Отношения России и Германии всегда были особенными. Об этом заявила временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в пятницу, 5 ноября.

— Нам нужно оставаться в диалоге с Россией, — рассказала она после получения медали Вальтера Ратенау в Берлине.

Германия вместе с Францией, по ее словам, продолжает работу в «нормандском формате» над реализацией Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины. Ситуации в Донбассе и Крыму «глубоко» потрясли европейский порядок, но это не исключает диалога, приводит слова Меркель РИА Новости.

11 октября сообщалось, что лидеры России, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во время беседы по телефону обсудили встречу министров иностранных дел в «нормандском формате». Они договорились провести ее в ближайшее время.

Канцлер Германии и президент Франции настояли на том, чтобы Путин не противостоял переговорам «нормандской четверки». При этом не уточняется, будет ли на встрече присутствовать Украина — участник группы руководителей.