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Авария с участием четырех автомобилей произошла на юге Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Авария с участием четырех автомобилей произошла на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Севастопольский проспект, 10к4 Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на юге столицы, в результате инцидента затруднено движение. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 5 ноября.

— На Севастопольском проспекте в районе дома 10, корпус 4, столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Из-за аварии временно заняты две полосы движения в сторону области. При этом для водителей доступны еще две полосы, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

5 ноября в департаменте сообщили, что на Кутузовском проспекте в районе дома 33 произошла авария с участием пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. На месте инцидента работают оперативные службы города. Наличие пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.

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