Роспотребнадзор приостановил работу 132 кальянных в Москве с начала года

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Роспотребнадзор опечатал 132 кальянных в Москве с начала года за нарушение противоэпидемических мер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 5 ноября.

— Управлением Роспотребнадзора по Москве и территориальными отделами Управления в административных округах всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 192 кальянных, в том числе 132 кальянных с начала 2021 года, — говорится в сообщении.

Инспекторы продолжают контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в Москве, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

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5 ноября сообщалось, что ведомство временно опечатало два магазина «Магнит» в городе из-за нарушения противоэпидемических мер. Инспекторы выявили нарушения в магазинах на Зеленоградской улице, 18а, строение 3, и на улице Петрозаводской, дом 12, корпус 1.

Так, покупатели не носили маски, точки не обладали запасом средств индивидуальной защиты, а также в магазинах не обеспечили обеззараживание воздуха. Деятельность магазинов могут приостановить на срок до 90 суток.