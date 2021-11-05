Врачи назвали способы отличить симптомы COVID-19 привитым людям

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Типичными симптомами среди тех, кто заболевает коронавирусом после вакцинации, являются насморк, кашель и боль в горле. Об этом сообщил профессор медицины Томас Бенфилд в пятницу, 5 ноября.

— Вы защищены от серьезного течения болезни, но по-прежнему можете простудиться и заразиться, — рассказал специалист.

Прививка, по его словам, заметно облегчает течение болезни. При этом некоторые заражаются так сильно, что попадают в больницы, но преимущественно это пожилые люди, добавил он.

Некоторые заболевшие COVID-19 после прививки могут болеть бессимптомно. Но распространенными симптомами являются кашель, головная боль, чихание и насморк.

Спектр симптомов у привитых широк, но болезнь становится для них менее серьезной, уточнил профессор иммунологии Руне Хартманн. Большую роль, как уточнил он, играют сила иммунитета, возраст и хронические заболевания, отмечает DR.

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5 ноября сообщалось, что коронавирус способен быстро размножаться в плаценте, что увеличивает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода. По данным ученых, беременные женщины обладают риском заражения COVID-19 на 70 процентов выше по сравнению с людьми аналогичного возраста.

При заражении коронавирусом риск преждевременных родов или гибели плода вырастает в два–три раза, утверждают специалисты. Несколько сотен тысяч беременных женщин, как уточняется, получили вакцину с РНК-мессенджером без увеличения риска для матери и ребенка.