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Бастрыкин поручил ужесточить статью по делу о конфликте в ТиНАО

Иван Юминов

Происшествия
Бастрыкин поручил ужесточить статью по делу о конфликте в ТиНАО
Фото: СК РФ
Россия, Москва, поселение Десеновское, Нововатутинский проспект Карта всех событий

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в ТиНАО на более тяжкую статью. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 5 ноября.

— В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель СК дал указание руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А. А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью — покушение на убийство, — говорится в сообщении.

Бастрыкин также поручил проверить подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений. Руководству ГСУ СК по Москве, по его словам, необходимо ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу, отмечается на сайте СК.

5 ноября стало известно, что в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком. Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дело передано в Следственный комитет.

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