Кирпичникова стала первой на дистанции 1500 метров вольным стилем на ЧЕ

Фото:Instagram / nasta.kirpichnikova

Россиянка Анастасия Кирпичникова взяла золото на дистанции 1500 метров с рекордом турнира на чемпионате Европы (ЧЕ) по плаванию на короткой воде в Казани.

Спортсменке удалось преодолеть дистанцию за 15 минут 18,30 секунды. Серебро получила итальянка Симона Куадарелла — 15 минут 34,16 секунды, бронза досталась ее соотечественнице Мартине Рите Караминьоли — 15 минут 37,33 секунды.

5 ноября россиянин Климент Колесников одержал победу на стометровке на спине на ЧЕ. Спортсмен показал результат 49,13 секунды.

Вторым к финишу пришел румын Роберт Глинцэ — 49,31, тройку замкнул грек Апостолос Христу — 49,87.

Соревнования в Казани закончатся 7 ноября.