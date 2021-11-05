Молодая жена телеведущего Ивлева сообщила о беременности

Фото: Instagram / valeriya__ivleva

Повар и телеведущий Константин Ивлев скоро станет отцом — его жена, журналистка и модель Валерия Ивлева, беременна.

— Мне почти 30 лет, и этот малыш станет для нас очень долгожданным ребенком. Он будет расти окруженным любовью, да и уже сейчас он ей окружен, — рассказала девушка.

Она, по ее словам, чувствует себя прекрасно и с нетерпением ждет, когда они познакомятся с ребенком. Ивлев, как уточнила она, станет самым заботливым, любящим и ласковым отцом, отмечает «7 Дней».

В марте Ивлев поделился подробностями своего знакомства с будущей женой. По его словам, он подошел к ней и спросил, как ее зовут, а затем ушел.

После этого он «почти не вылезал из Instagram», ожидая, пока она выложит совместное фото в социальной сети и отметит его на снимке. Предложение ей он сделал в рамках реалити-шоу, они зарегистрировали брак 14 февраля в одном из ЗАГСов столицы.

В тот же месяц в Краснодарском крае, на родине невесты, состоялось венчание супругов и двухдневное гулянье в казачьем стиле.