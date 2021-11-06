Глава Минздрава Украины сообщил, что страна вышла на пик заболеваемости COVID

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Заболеваемость коронавирусом на Украине вышла на пиковый уровень. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

— Мы уже на пике, и мы ожидаем, что после этого понемногу заболеваемость пойдет на убыль. То, насколько быстро мы пройдем этот пик, будет зависеть от того, будут ли украинцы соблюдать карантинные ограничения и насколько быстро будут вакцинироваться, — сказал он.

Министр добавил, что заболеваемость COVID-19 в стране возрастала в два-три раза каждую неделю, передает РБК-Украина.

По данным Минздрава на утро 5 ноября, в стране второй день подряд фиксируют больше 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом и почти 700 летальных исходов. За прошедшие сутки зафиксировано 26 488 случаев, что на 889 меньше, чем днем ранее, когда в стране обновился рекорд по суточному приросту заболевших. В больницы за день попали 5497 пациентов, выздоровел 13 281 человек, 696 скончались, сообщает ТАСС.

В настоящее время большинство регионов Украины (15 областей и Киев) отнесены к так называемой красной зоне эпидемической опасности, где действуют самые строгие карантинные ограничения. В Минздраве сообщили, что в ближайшее время в этот список могут быть попасть еще несколько регионов.

За время эпидемии на Украине заболел 3 032 951 человек, выздоровели 2 492 419, умерли — 70 842. С начала кампании вакцинации привиты 11 086 047 человек, из них две дозы получили 7 762 884 человека.

Противники обязательной вакцинации перекрыли дорогу у зданий Рады и кабмина в Киеве. Около 500 человек собрались у зданий государственных органов с требованием не вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране.