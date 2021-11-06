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Назван самый сексуальный мужчина 2021 года по версии журнала People

Юлия Курганова

Общество
Назван самый сексуальный мужчина 2021 года по версии журнала People
Фото: instagram.com/teamcevans

Звание самого сексуального мужчины в этом году досталось актеру Крису Эвансу. Титул ему присвоил журнал People, сообщается на портале Page Six.

Артист получил всемирную известность благодаря роли супергероя Капитана Америка в киновселенной Marvel. Также одной из его успешных работ можно назвать непривычную для него роль злодея в английском детективе «Достать Ножи».

Эванс уже второй год подряд получает это звание. В 2020 году данной чести удостоился актер Майкл Бакари Джордан, исполнивший роль злодея в фильме «Черная Пантера».

Самой красивой девочкой Евразии признали девятилетнюю россиянку. Первое место на конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021, который проходил в турецкой Анталье, заняла Еванжелина Мельникова.

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