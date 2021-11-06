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«Он меня немного ломает»: Лобода впервые рассказала о своем любимом мужчине

Юлия Курганова

Общество
«Он меня немного ломает»: Лобода впервые рассказала о своем любимом мужчине
Фото: instagram/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода тщательно скрывает личную жизнь. Она не говорит о своем избраннике, но СМИ вычислили, что артистка встречается с миллиардером Артуром Гранцем. Знаменитость эти слухи никак не комментирует, но признается, что любима и счастлива.

— Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень сильно люблю — в первый раз сказала: я уступаю. Он говорит: «Ну вот опять ты здесь работаешь, я же просил уделить время для совместного отдыха». Я тогда сразу думаю: как-как все разгрести. Это сделаю потом, это поручу кому-то. Главное провести время с ним, — рассказала Лобода в YouTube-шоу «Экзамен».

Два года назад певица с двумя дочками перебралась в Европу, где купила дом. Возлюбленный часто ее навещает, призналась звезда.

Филипп Киркоров и Светлана Лобода помирились после гневной ссоры. Примирение произошло в Сочи на конкурсе «Новая волна».

По информации источников, сперва звезды встретились за кулисами, а после проследовали в гримерную комнату, где долго общались.

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