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Астрологи назвали пять самых недоступных женщин по знаку зодиака

Дарья Чентаева

Общество
Астрологи назвали пять самых недоступных женщин по знаку зодиака
Фото: Pexels

Астрологи составили рейтинг знаков зодиака, с представительницами которых сложнее всего построить любовные отношения.

Козерог

Женщины Козероги очень целеустремленные. Чтобы реализовать свои амбиции, они готовы отодвинуть на второй план друзей и потенциальных партнеров. Впрочем, их можно понять: эти женщины сделают все возможное, чтобы их семьи в будущем ни в чем не нуждалась.

Дева

Найти общий язык с Девами довольно трудно из-за некоторых особенностей их характера: одни чересчур осторожничают, другие не подпустят кавалера, пока не удостоверятся в его серьезных намерениях. Им сложно сразу открыться перед новым человеком, поэтому эти отношения не следует торопить.

Рак

Раки — очень эмоциональные натуры. Их проблема в том, что они копят внутри себя чересчур много энергии. Это приводит к сложностям во взаимодействии с другими людьми. Они, может, и хотели бы сказать что-то хорошее, но вдруг произошла маленькая неприятность, и остановить поток негатива уже невозможно. На открытый диалог с такими женщинами мужчины идти боятся, потому предпочитают любить их на расстоянии.

Телец

Представительницы знака Телец невероятно легко находят общий язык с окружающими. Но, в то же время, достучаться до их сердца очень трудно. Женщины-Тельцы не любят сюрпризов и перемен. Из-за их упрямства мужчины просто опускают руки, но, если не брать эти крепости силой, может получиться крепкая семья.

Овен

Женщины рожденные под знаком Овна — пылкие и амбициозные личности. Они не боятся говорить правду в глаза и часто именно это становится причиной конфликтов. Потенциальным партнерам сложно разобраться, какие эмоции испытывают Овны и что ждать от них в будущем, потому предпочитают любить поодаль, пишет Lisa.ru.

До этого астролог рассказала, что привлекает мужчин в женщинах разных знаков зодиака.

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