Более 30 спортивных объектов построят в Москве до конца 2024 года

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До конца 2024 года в Москве планируется построить 31 спортивный объект с 37 бассейнами. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в ходе заседания комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы.

— До конца 2024 года планируется построить 23 физкультурно-оздоровительных комплекса, семь специализированных спортивных сооружений и один отдельно стоящий бассейн. Всего в этих объектах будет 37 бассейнов, — сообщил глава департамента.

В Москве планируется возвести крупные знаковые объекты для профессиональных занятий спортом, а также районные центры для всех жителей столицы. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В частности, свои двери откроет теннисный клуб и международные центры самбо и бокса «Лужниках», серфинг-парк «Волна» в Мневниках, ледовый дворец для центра спорта и образования, спорткомплекс с экстрим-парком и зоной для воркаута в Некрасовке, а также дворец тенниса в составе Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча, — заявил заммэра.

Государственная программа «Спорт Москвы» реализуется с 2011 года. За это время в столице было построено около 150 объектов спортивной инфраструктуры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

22 октября жителям столицы рассказали, каким будет оздоровительный комплекс «Лужники». Внешне он будет похож на пагоду. Строительство здания началось в мае этого года, а должно завершиться в 2023 году.