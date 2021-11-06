«Открой#Моспром»: свыше 10 миллионов человек посетили московские заводы онлайн

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На онлайн-экскурсиях по промышленным предприятиям на сайте проекта «Открой#Моспром» побывали более 10 миллионов человек. На сайте желающие могут посетить более 50 виртуальных прогулок, 17 из них проводят известные актеры, телеведущие и артисты.

— Преимущество формата — привлечение более широкой аудитории. Одновременно эфир могут смотреть несколько миллионов человек в то время, как количество участников очных экскурсий ограниченно — до 25 человек в группе, — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

У онлайн-экскурсий по заводам существует два формата. Первый — известные гости в прямом эфире отправляются на производства Москвы. Второй формат — записанные видео, в которых ведущая и эксперты заводов проводят экскурсии по промышленным предприятиям.

Москвичи могут в любое время посетить фабрику мороженого, ювелирный или лифтостроительный завод и многие другие интересные места столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В конце октября портал «Узнай Москву» назвал пять самых популярных городских маршрутов. Каждый маршрут дополнен фотографиями объектов, которые встретятся на пути, что позволяет совершить прогулку онлайн.