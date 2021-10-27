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Портал «Узнай Москву» назвал пять самых популярных городских маршрутов

Иван Юминов

Город
Портал «Узнай Москву» назвал пять самых популярных городских маршрутов
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, сад Эрмитаж Карта всех событий

Прогулка по саду «Эрмитаж» и веломаршрут по Ходынке вошли в пятерку самых популярных аудиогидов на портале «Узнай Москву». Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий в среду, 27 октября.

— Гуляя по Москве, можно изучать ее окрестности самостоятельно или же вооружиться смартфоном и совершить экскурсию в сопровождении аудиогида на портале «Узнай Москву». Пользователям расскажут об истории самых интересных достопримечательностей в разных районах столицы, — говорится в сообщении.

Каждый маршрут дополнен фотографиями объектов, которые встретятся на пути, что позволяет совершить прогулку онлайн. Маршрутом по Ходынке воспользовались с начала года более двух тысяч раз.

Он включает в себя 14 локаций и знакомит горожан с достопримечательностями районов Хорошевский, Аэропорт и Сокол. Жители города увидят дворец спорта «Мегаспорт», памятник летчику Михаилу Водопьянову, а также квартал Песчаных улиц.

Прогулка по саду «Эрмитаж» собрала 1958 просмотров. Гости смогут увидеть театры «Новая опера» и «Сфера», а также увидеть памятники Данте Алигьери и Виктору Гюго.

На третьем месте расположился гид по литературным местам Москвы, им воспользовались 1940 раз. Гид проведет мимо зданий, которые упоминали в своих произведениях Александр Островский, Лев Толстой, Михаил Булгаков и другие писатели.

Четвертую позицию по популярности занимает гид о городских местах, связанных с детством и юношеством писателя Федора Достоевского. В его создании участвовали дети от пяти до 16 лет, а организаторы учли их пожелания при составлении маршрута.

Популярностью пользуется и экскурсия ко Дню святого Валентина «Письма о любви». Гид включает в себя 11 улиц и зданий, в том числе улицу Маросейка, дом Черткова и усадьбу Румянцева-Задунайского, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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