Сергей Собянин рассказал о новой индустриализации в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о флагмане новой московской индустриализации — технополисе «Москва».

— Новая индустриализация пришла и в Москву. В 2017–2020 годы объемы производства в обрабатывающих отраслях увеличились на треть. В январе-августе 2021 года промышленное производство выросло еще на 25 процентов, — написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, правительство столицы организовало полноценную экосистему поддержки высокотехнологичных производственных компаний, одним из ключевых элементов которой является особая экономическая зона Технополис «Москва». Столичная ОЭЗ существует с 2006 года, но по-настоящему серьезно развиваться проект начал с 2016 года, когда управление начало осуществлять правительство Москвы.

Сергей Собянин отметил, что за шесть месяцев текущего года резиденты ОЭЗ выпустили продукцию на 10,2 миллиарда рублей, а объем инвестиций составил более 11,5 миллиарда рублей.

— В городской бюджет поступило 1,6 миллиарда рублей налогов. Если учесть, что объем налоговых льгот составил примерно 280 миллионов, то каждый рубль льготы привлек 40 рублей инвестиций, — отметил мэр столицы.

Отмечается, что планируется дальнейшее развитие ОЭЗ. В 2022 году технополис «Москва» получит шестую производственную площадку — «Руднево». Большой индустриальный парк будет находиться около станции метро «Лухмановская», сообщается на официальном сайте мэра.

3 ноября стало известно, что на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва» откроются три новых фармацевтических предприятия.