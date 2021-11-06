«Вымыть вирус»: ученый дал простые советы, как избежать простуды

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Избежать простуды поможет укрепление иммунитета и соблюдение мер профилактики. Если же человек начал заболевать, то для скорейшего выздоровления нужно соблюдать ряд рекомендаций. О правильной закалке организма, эффективном избавлении от вируса с помощью обычной соли, а также о способах защиты домочадцев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель проекта НТИ по созданию интеллектуальной платформы управления качеством жизни Health Heuristics, участник рынка HealthNet НТИ Вячеслав Крутько.

Простудится человек или нет, зависит от того, какое количество инфекционного агента попало к нему в организм, и от силы иммунитета. Поэтому нужно двигаться по двум направлениям, отметил собеседник «ВМ»: снижать возможную концентрацию попадания инфекции и укреплять иммунитет. Поэтому важно избегать мест скопления людей, плохо проветриваемых помещений иносить маску. Очень важны хорошая вентиляция, проветривание.

— Как укреплять иммунитет? Хорошо работают закалка и спорт. Прогулки на свежем воздухе, бег трусцой, плавание — циклические аэробные упражнения, которые надо делать регулярно, хотя бы три раза в неделю. При этом лучше вечером, чем утром, так как утром повышается свертываемость крови, нагрузка на суставы. Но в целом выбор времени зависит от биоритмов. Нужно прислушиваться к себе. После занятий спортом вы должны чувствовать подъем, легкость, а не сильную усталость и угнетенность. Если эмоциональные ощущения хорошие, значит, нагрузка выбрана правильно, — поделился Крутько.

Также нужно есть больше свежих овощей и фруктов, натуральных витаминов, которые повышают иммунитет. Хорошо поддерживает защитную функцию организма витамин D. Его рекомендуется принимать в дозировке примерно 600–800 единиц в сутки. Кроме того, Омега-3 в дозировке 300–500 миллиграммов в сутки дает прекрасный профилактический эффект.

— Если вы уже чувствуете, что свербит в носу, вот-вот заболеете, нужно сделать эффективную процедуру, которую также рекомендовал академик Чучалин, наш ведущий пульмонолог, — промывание носа солевым раствором: на стакан воды одна чайная ложка соли. Это укрепляет слизистую и вымывает вирус. Есть еще старый добрый дешевый препарат кальцекс — вместе с витамином С (100 миллиграммов) на начальном этапе может сработать очень эффективно, — отметил собеседник «ВМ».

Если человек уже заболел, ему имеет смысл изолироваться от близких, находясь в одной квартире с ними. Естественно, если есть отдельная комната. Также не стоит забывать почаще проветривать жилище.

— Если есть кварцевая лампа, можно время от времени кварцевать. Это все гигиенические процедуры, которые снижают вероятность заражения. Родным стоит также пить витамины, — подчеркнул ученый.

Больному вирусной инфекцией нужно употреблять как можно больше жидкостей — компоты, бульоны, а также есть фрукты. Если иммунитет сильный, он сам справится с болезнью. Но когда к вирусной инфекции присоединилась бактериальная, что можно понять по густым желтым выделениям из носа, потребуются антибиотики, заключил эксперт.