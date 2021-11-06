Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

После вакцинации риск заболеть коронавирусом значительно снижается, но нельзя полностью исключать вероятность заражения. Об этом сообщили инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн в беседе с Датским радио (DR).

Как утверждают специалисты, у вакцинированных болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у непривитых. Также были случаи госпитализации, в основном пожилых людей.

Ситуация, при которой даже вакцинированные люди заболевают COVID-19, называется «прорывной инфекцией».

Согласно исследованию экспертов из ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов COVID-19, — наиболее распространенные симптомы коронавируса это головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание. Редко у человека поднимается температура и пропадает обоняние.

Хартманн добавил, что на степень тяжести болезни влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни, передает РИА Новости.

— Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение, — отметил специалист.

До этого врач, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе объяснил, почему нельзя откладывать второй этап вакцинации. Он отметил, что два укола вакцины позволяют сформировать в организме то количество антител, которое способно защитить его от инфекции. Кроме того, большинство вакцин — двухкомпонентные.