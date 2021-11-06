Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

После вакцинации риск заболеть коронавирусом значительно снижается, но нельзя полностью исключать вероятность заражения. Об этом сообщили инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн в беседе с Датским радио (DR).

Как утверждают специалисты, у вакцинированных болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у непривитых. Также были случаи госпитализации, в основном пожилых людей.

Ситуация, при которой даже вакцинированные люди заболевают COVID-19, называется «прорывной инфекцией».

Согласно исследованию экспертов из ZOE COVID Symptom Study — крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов COVID-19, — наиболее распространенные симптомы коронавируса это головная боль, насморк, кашель, боль в горле и чихание. Редко у человека поднимается температура и пропадает обоняние.

Хартманн добавил, что на степень тяжести болезни влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни, передает РИА Новости.

— Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение, — отметил специалист.

До этого врач, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе объяснил, почему нельзя откладывать второй этап вакцинации. Он отметил, что два укола вакцины позволяют сформировать в организме то количество антител, которое способно защитить его от инфекции. Кроме того, большинство вакцин — двухкомпонентные.

Читайте также:
КоронавирусВакцинацияЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте