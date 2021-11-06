Мезенцев рассказал о работе над символикой Союзного государства

Фото: Пресс-служба Совфеда

Работа над символикой Союзного государства России и Белоруссии уже идет. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

— А вот что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Недавно я имел право сказать об этом главам государств, членам Высшего госсовета. Мы видим объединяющий символ, который необходим. Может быть, если мы помечтаем, какое-то время пройдет, и многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ, — приводят слова Мезенцева РИА Новости.

В четверг президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре. Кроме того, он регламентирует основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Кроме того, президенты двух стран утвердили военную доктрину Союзного государства.