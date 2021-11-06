ДТП с участием трех автомобилей произошло на участке МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 41-й километр Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на 41-м километре МКАД. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 6 ноября.

— На 41-м километре МКАД (в районе пересечения с Калужским шоссе) столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Движение временно осуществляется по двум полосам из пяти. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда данного участка, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

5 ноября произошло ДТП с участием четырех автомобилей на западе столицы. Авария случилась на улице Лобачевского около дома 92а. Столкнулись две машины марки Kia, а также Skoda и Opel. По словам собеседника «Вечерней Москвы», двух человек осмотрела бригада скорой помощи, оба отказались от госпитализации.