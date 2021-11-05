ДТП с участием четырех автомобилей произошло на западе Москвы

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Россия, Москва, улица Лобачевского, 92Ас1 Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 5 ноября.

Инцидент произошел на улице Лобачевского около дома 92А. Участниками аварии стали две машины марки Kia, а также Skoda и Opel. Двух человек, как уточнил собеседник «ВМ», осмотрела скорая, оба отказались от госпитализации.

5 ноября сообщалось, что на Севастопольском проспекте в районе дома 10, корпус 4, столкнулись четыре автомобиля. На месте работали оперативные службы города.

Из-за аварии временно были заняты две полосы движения в сторону области. При этом для водителей оставались доступны еще две полосы.

В тот же день на Кутузовском проспекте в районе дома 33 произошла авария с участием пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. На месте инцидента работают оперативные службы города. Наличие пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.