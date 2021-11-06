Коста-Рика первой ввела для детей обязательную вакцинацию от COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Коста-Рика стала первой страной в мире, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщили в Минздраве страны в субботу, 6 ноября.

— В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков... Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии постановила, что вакцинация от коронавируса становится обязательной для всех несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

При этом, как уточняется, 73 процента подростков в стране в возрасте от 12 до 17 лет уже привиты как минимум одной дозой препарата от COVID-19. Детей в возрасте от 5 до 11 лет планируют начать вакцинировать с 2022 года, отмечается на сайте министерства.

6 ноября сообщалось, что не менее 11 американских штатов подали иск против введения администрацией президента США Джо Байдена обязательной вакцинации против коронавируса для сотрудников крупных компаний. В коалицию штатов вошли Миссури, Аризона, Айова, Небраска, Вайоминг, Аляска, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Арканзас и Северная Дакота.

1/2 2/2

Управление по охране труда 4 ноября обязало все компании в США со штатом более 100 человек провести вакцинацию сотрудников от COVID-19 до 4 января 2022 года. Непривитым сотрудникам потребуется сдавать отрицательный тест на коронавирус не реже раза в неделю.