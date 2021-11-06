Шотландский балет изменит костюмы в «Щелкунчике» для борьбы с расизмом

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Шотландский балет зимой выпустит «Щелкунчика» композитора Петра Чайковского с изменениями для избавления от «стереотипов». Об этом сообщили в пресс-службе организации в субботу, 6 ноября.

— В рамках нашей неизменной приверженности бороться против расизма в балете и способствовать тому, чтобы «Щелкунчик» оставался актуальным сегодня и в будущем, мы вносим небольшие, но важные изменения в некоторые костюмы, хореографию и персонажей, — говорится в сообщении.

Балет, как уточняется, обновит хореографию и костюмы в китайском и арабском танцах, чтобы убрать «карикатурные элементы». Крестного главной героини Дроссельмейера в новой постановке будут играть как мужчины, так и женщины, отмечается на сайте балета.

27 октября в Минкульте сообщили, что Владимир Кехман назначен новым генеральным директором Московского художественного академического театра имени Горького. Приоритетами работы Кехмана в новой должности будет стабильное развитие театра, поддержание взаимоотношений в труппе и «созидательной творческой атмосферы». Его опыт позволит поддержать коллектив театра в кризисный период и решить задачи по ремонту.