Щербакова победила на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине

Фото: fsrussia.ru

Россиянка Анна Щербакова стала первой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине.

Спортсменка набрала в произвольной программе 165,05 балла. По сумме двух программ она получила 236,78 балла, став победительницей турнира.

Второе место заняла ее соотечественница Майя Хромых — 226,35 в сумме. Тройку замкнула бельгийка Луна Хендрикс — 219,05.

9 октября журналист Рустам Имамов заявил, что фигуристка Алина Загитова пригрозила ему судом за фотографии, сделанные без ее разрешения. Инцидент произошел 7 октября в Казани, где проходил матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

Загитова посетила игру, но отказалась общаться с журналистами. Кроме того, фигуристка запретила представителям СМИ фотографировать ее.

Имамов сделал несколько снимков зрителей, куда попала и олимпийская чемпионка. Никто, по утверждениям журналиста, не возражал против удаления фотографий. При этом спортсменка, по его словам, вела себя «явно не так, как следует олимпийской чемпионке».