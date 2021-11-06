Автомобиль наехал на переходившего участок МКАД пешехода
Авария с участием пешехода произошла на МКАД. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 6 ноября.
— На внутренней стороне 46-го километра МКАД (после развязки сЛенинским проспектом) произошла авария с участием пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.
В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
5 ноября сообщалось, что на Севастопольском проспекте в районе дома 10, корпус 4, столкнулись четыре автомобиля. На месте работали оперативные службы города.
Из-за аварии временно были заняты две полосы движения в сторону области. При этом для водителей оставались доступны еще две полосы.