Автомобиль наехал на переходившего участок МКАД пешехода

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Россия, Москва, МКАД, 46-й километр Карта всех событий

Авария с участием пешехода произошла на МКАД. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 6 ноября.

— На внутренней стороне 46-го километра МКАД (после развязки сЛенинским проспектом) произошла авария с участием пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

5 ноября сообщалось, что на Севастопольском проспекте в районе дома 10, корпус 4, столкнулись четыре автомобиля. На месте работали оперативные службы города.

Из-за аварии временно были заняты две полосы движения в сторону области. При этом для водителей оставались доступны еще две полосы.