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Сборная России стала обладателем Интерконтинентального кубка по пляжному футболу

Иван Юминов

Спорт
Сборная России стала обладателем Интерконтинентального кубка по пляжному футболу
Фото: Instagram / teamrussia_beachsoccer

Сборная России одержала победу над командой Ирана в финале Интерконтинентального кубка по пляжному футболу. Встреча в Дубае завершилась со счетом 3:2.

Хет-трик со стороны россиян оформил Борис Никоноров (2-я, 13-я, 17-я минуты). Иранцы ответили двумя мячами Мохаммада Мохтари (23-я, 35-я).

Таким образом сборная России стала четырехкратным обладателем Интерконтинентального кубка. Это является рекордным показателем за всю историю турнира.

29 августа сборная России выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу. В финале турнира россияне обыграли команду Японии со счетом 5:2.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу российских футболистов. Второй тайм был наиболее результативен: россияне отметились тремя забитыми мячами, японцы — двумя. В заключительном тайме российская сборная увеличила свое преимущество еще на один гол, зафиксировав финальный счет 5:2.

Чемпионат мира по пляжному футболу проходил в Москве с 19 по 29 августа. В четвертьфинале сборная Россия обыграла команду Испании со счетом 4:2, в полуфинале турнира по пенальти была обыграна сборная Швейцарии.

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