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Сборная России выиграла чемпионат мира по пляжному футболу

Илья Ашуров

Спорт
Сборная России выиграла чемпионат мира по пляжному футболу
Фото: Twitter / @Spartak_BSC

Сборная России выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу. В финале турнира россияне обыграли команду Японии со счетом 5:2.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу российских футболистов. Второй тайм был наиболее результативен: россияне отметились тремя забитыми мячами, японцы — двумя. В заключительном тайме российская сборная увеличила свое преимущество еще на один гол, зафиксировав финальный счет 5:2.

Голы в составе российской команды забили Федор Земсков (4-я минута), Юрий Крашенинников (13 и 34-я минуты) и Андрей Новиков (15). Двумя голами отметился игрок японской команды Такуя Акагума (13 и 17-я минуты).

Чемпионат мира по пляжному футболу проходил в Москве с 19 по 29 августа. В четвертьфинале сборная Россия обыграла команду Испании со счетом 4:2, в полуфинале турнира по пенальти была обыграна сборная Швейцарии.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. По словам главы города, грядущий чемпионат по пляжному футболу можно по праву назвать «большим праздником спорта». Этот вид игры с мячом пользуется в городе популярностью. В период сложных эпидемиологических обстоятельств столица сделала все для обеспечения безопасности во время проведения данного турнира.

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