Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сборная России по пляжному футболу обыграла в четвертьфинале команду Испании и вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу россиян.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу российских футболистов. Второй тайм был наиболее результативен: каждая из команд забила по два мяча. В заключительном тайме российская сборная увеличила свое преимущество еще на один гол, зафиксировав финальный счет 4:2.

В полуфинале сборная Россия сыграет с командой Швейцарии. Во втором полуфинальном матче встретятся Сенегал и Япония. Оба матча пройдут 28 августа.

До этого Сергей Собянин рассказал о подготовке к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. По словам главы города, грядущий чемпионат по пляжному футболу можно по праву назвать «большим праздником спорта». Этот вид игры с мячом пользуется в городе популярностью. В период сложных эпидемиологических обстоятельств столица сделала все для обеспечения безопасности во время проведения данного турнира.