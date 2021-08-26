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Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира

Илья Ашуров

Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сборная России по пляжному футболу обыграла в четвертьфинале команду Испании и вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу россиян.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу российских футболистов. Второй тайм был наиболее результативен: каждая из команд забила по два мяча. В заключительном тайме российская сборная увеличила свое преимущество еще на один гол, зафиксировав финальный счет 4:2.

В полуфинале сборная Россия сыграет с командой Швейцарии. Во втором полуфинальном матче встретятся Сенегал и Япония. Оба матча пройдут 28 августа.

До этого Сергей Собянин рассказал о подготовке к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. По словам главы города, грядущий чемпионат по пляжному футболу можно по праву назвать «большим праздником спорта». Этот вид игры с мячом пользуется в городе популярностью. В период сложных эпидемиологических обстоятельств столица сделала все для обеспечения безопасности во время проведения данного турнира.

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