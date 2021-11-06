Пожарные ликвидировали возгорание в выселенном здании в Москве
Пожар в выселенном здании в центре города удалось потушить. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 6 ноября.
— Ликвидация, — сказал собеседник «ВМ».
Инцидент произошел 6 ноября на улице Сергея Макеева, дом 11/9, строение 1. В ходе него наблюдалось открытое горение с чердака и кровли.
Площадь возгорания составляла 70 квадратных метров. При ликвидации возгорания у здания обрушилась кровля.
3 ноября сообщалось, что прокуратура Московской области организовала проверку по факту возгорания в квартире жилого дома в Дзержинском. В результате инцидента десятилетний ребенок получил травмы и был направлен в больницу.
Ведомство в ходе проверки намерено установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку исполнению требований федерального законодательства. Данный инцидент проверит Люберецкая городская прокуратура.