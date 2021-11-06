Пожарные ликвидировали возгорание в выселенном здании в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сергея Макеева, 11/9с1 Карта всех событий

Пожар в выселенном здании в центре города удалось потушить. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 6 ноября.

— Ликвидация, — сказал собеседник «ВМ».

Инцидент произошел 6 ноября на улице Сергея Макеева, дом 11/9, строение 1. В ходе него наблюдалось открытое горение с чердака и кровли.

Площадь возгорания составляла 70 квадратных метров. При ликвидации возгорания у здания обрушилась кровля.

3 ноября сообщалось, что прокуратура Московской области организовала проверку по факту возгорания в квартире жилого дома в Дзержинском. В результате инцидента десятилетний ребенок получил травмы и был направлен в больницу.

Ведомство в ходе проверки намерено установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку исполнению требований федерального законодательства. Данный инцидент проверит Люберецкая городская прокуратура.