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Движение затруднено на участке МКАД из-за аварии с двумя автомобилями

Иван Юминов

Происшествия
Движение затруднено на участке МКАД из-за аварии с двумя автомобилями
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 38-й километр Карта всех событий

Авария с участием двух автомобилей произошла на 38-м километре МКАД. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 6 ноября.

— На внешней стороне 38-го километра МКАД (после развязки с Калужским шоссе) столкнулись два автомобиля. В результате ДТП один автомобиль перевернулся, — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают городские оперативные службы. Движение в сторону развязки с улицей Павла Фитина осуществляется по трем полосам, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

5 ноября сообщалось, что на Севастопольском проспекте в районе дома 10, корпус 4, столкнулись четыре автомобиля. На месте работали оперативные службы города.

Из-за аварии временно были заняты две полосы движения в сторону области. При этом для водителей оставались доступны еще две полосы.

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