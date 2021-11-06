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Дуров анонсировал появление платной подписки в Telegram

Иван Юминов

Технологии
Дуров анонсировал появление платной подписки в Telegram
Фото: Unsplash

Платная подписка вскоре появится в мессенджере Telegram. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров в субботу, 6 ноября.

— Пользователи смогут отключать официальные рекламные объявления. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце, — рассказал предприниматель.

Она, как уточнил бизнесмен, может быть оформлена в виде недорогой подписки. Ее наличие позволит финансово поддержать Telegram и никогда не видеть официальной рекламы, добавил Дуров.

Авторы каналов смогут отключать официальную рекламу для всех пользователей, пообещал он. Рекламодатели вскоре получат возможность размещать «невидимые» объявления, которые при достаточной стоимости показа приведут к отсутствию объявлений в канале, отметил Дуров в своем Telegram-канале.

28 октября Марк Цукерберг рассказал, что компания Facebook сменит название на Meta. Совместно, по его словам, компания сможет открыть намного более массивную экономику-криэйторов.

Название «Facebook», как уточнил он, не полностью отражает то, чем занимается компания. В данный момент бренд предприятия тесно связан с одним продуктом, но в будущем ее будут видеть как «метаверс» компанию, заключил Цукерберг.

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