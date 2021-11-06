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«Сочи» одержал разгромную победу над московским ЦСКА в матче РПЛ

Иван Юминов

Спорт
«Сочи» одержал разгромную победу над московским ЦСКА в матче РПЛ
Фото: Twitter / pfc_cska

Футбольный клуб «Сочи» разгромил московский ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Сочи завершилась со счетом 4:1.

Дубль в составе хозяев оформил Матео Касьерра (14-я, 16-я минуты), также отличились Артур Юсупов (4-я) и Игорь Юрганов (87-я). Армейцы ответили одним мячом Бактиера Зайнутдинова (57-я).

Победа позволила «Сочи» набрать 27 очков и выйти на второе место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 23 баллами расположился на пятой строчке.

В следующем туре 21 ноября столичная команда примет подмосковные «Химки». «Сочи» в тот же день дома сыграет с казанским «Рубином».

1 ноября тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав команды на решающие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Окончательный состав включает в себя 29 футболистов, среди которых четыре вратаря, девять защитников, 13 полузащитников и три нападающих.

Среди вызванных нападающих — Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), а также Иван Сергеев («Крылья Советов»). Среди вратарей — Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

Команда обеспечила себе как минимум второе место и участие в плей-офф. Сборная России имеет в своем активе 19 очков после восьми игр.

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