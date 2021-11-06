ДТП с участием двух автомобилей произошло на 81-м километре МКАД
Два автомобиля столкнулись на 81-м километре МКАД. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 6 ноября.
— На внутренней стороне 81-го километра МКАД (перед Новодачным шоссе) автомобиль столкнулся с транспортным средством, стоящим в третьей полосе. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.
Движение в сторону развязки с Дмитровским шоссе временно осуществляется по двум полосам из пяти, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
5 ноября сообщалось, что на Севастопольском проспекте в районе дома 10, корпус 4, столкнулись четыре автомобиля. На месте работали оперативные службы города.
Из-за аварии временно были заняты две полосы движения в сторону области. При этом для водителей оставались доступны еще две полосы.