ДТП с участием двух автомобилей произошло на 81-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 81-й километр Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на 81-м километре МКАД. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 6 ноября.

— На внутренней стороне 81-го километра МКАД (перед Новодачным шоссе) автомобиль столкнулся с транспортным средством, стоящим в третьей полосе. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Движение в сторону развязки с Дмитровским шоссе временно осуществляется по двум полосам из пяти, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

5 ноября сообщалось, что на Севастопольском проспекте в районе дома 10, корпус 4, столкнулись четыре автомобиля. На месте работали оперативные службы города.

Из-за аварии временно были заняты две полосы движения в сторону области. При этом для водителей оставались доступны еще две полосы.