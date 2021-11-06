Российские теннисистки завоевали Кубок Билли Джин Кинг

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Российская женская сборная по теннису стала обладателем Кубка Билли Джин Кинг. В финале они сразились с командой Швейцарии.

Завершающий турнир прошел в Праге. Россиянки одержали победу в двух поединках в одиночном разряде. Общий счет в противостоянии — 2:0.

В первой игре дня Дарья Касаткина одолела Джил Тайхманн со счетом 6:2, 6:4, во второй встрече Людмила Самсонова обыграла Белинду Бенчич - 3:6, 6:3, 6:4.

Отмечается, что следующая парная встреча уже не будет иметь турнирного значения.

Российские теннисистки стали победительницами турнира уже пятикратно. Они завоевали титулы в 2004, 2005, 2007, 2008 годах.

Турнир ранее назывался Кубок Федерации. Его переименование было связано с экс-первой ракетки мира — американской теннисистки Билли Джин Кинг. Она выиграла за карьеру 12 турниров Большого шлема в одиночном разряде, включая шесть побед на Уимблдоне.

В сентябре «Вечерняя Москва» писала, что неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки Игр в Рио-де-Жанейро и серебряной призерши Олимпиады в Токио по теннису Елены Весниной в Московской области.