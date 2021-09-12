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Из дома теннисистки Елены Весниной в Подмосковье украли олимпийские медали

Юлия Курганова

Происшествия
Из дома теннисистки Елены Весниной в Подмосковье украли олимпийские медали
Фото: instagram.com/vesnushka86/

Неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и серебряной призерки Олимпиады в Токио по теннису Елены Весниной в Московской области. Спортсменка в воскресенье, 12 сентября, сообщила, что в числе прочего украли обе олимпийские награды.

— Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, обнаружили, что украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф, — рассказала теннисистка.

По словам Весниной, злоумышленники взломали дверь, чтобы попасть в дом. При этом они с супругом забыли включить сигнализацию, и в момент ограбления она не работала. Точную сумму ущерба пока не подсчитали, передает ТАСС.

Спортсменка уже обратилась в отделение полиции с заявлением об ограблении. Она добавила, что сотрудники правоохранительных органов уже проводят осмотр дома.

В пресс-службе подмосковной полиции подтвердили, что по факту хищения проводится проверка.

СК задержал четверых подозреваемых в ограблении и убийстве мужчины на юге Москвы. Задержанные подозреваются в преступлении, которое произошло 12 августа в жилом доме на Каширском шоссе. Двое мужчин ворвались в квартиру к москвичу, ограбили и сильно избили его. От полученных травм житель столицы скончался.

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