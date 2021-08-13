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СК задержал четверых подозреваемых в ограблении и убийстве мужчины на юге Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
СК задержал четверых подозреваемых в ограблении и убийстве мужчины на юге Москвы
Фото: СК РФ

Правоохранители задержали четверых подозреваемых в ограблении и убийстве мужчины на юге столицы. Об этом в пятницу, 13 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Задержанные подозреваются в преступлении, которое произошло 12 августа в жилом доме на Каширском шоссе. Двое мужчин ворвались в квартиру к москвичу, ограбили и сильно избили его. От полученных травм житель столицы скончался.

Правоохранители установили, что до происшествия погибший снял со своего счета крупную сумму и хранил ее дома.

В настоящее время подозреваемые задержаны.

— В короткий срок были установлены личности и местонахождение четырех фигурантов, которыми оказались ранее судимые уроженцы Москвы и Московской области 1970 и 1971 годов рождения, а также двое уроженцев Орловской области 1967 года рождения, — заключила Иванова.

В отношении задержанных возбуждено уголовное делопо статьям «Разбой» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В прошлом месяце произошел похожий случай. Вооруженные пистолетами злоумышленники избили и ограбили двух москвичей на западе столицы. Один из пострадавших мужчин лишился золотой цепочки, которую оценили примерно на 70 тысяч рублей.

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