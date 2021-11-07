Эксперт перечислил товары, которые подорожают к Новому году

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В России к Новому году вырастут цены на сотовые телефоны, а также на некоторые продукты питания. Это связано с увеличением цен на них на мировом рынке. Об этом рассказал главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Подорожание происходит из-за дефицита товаров, где используются чипы. Так, например, в бытовой технике, а также автомобилях. Именно в этих категориях возможен рост цен.

— Это же касается и производства некоторых моделей мобильных телефонов. Спрос на телефоны Apple полностью в мире не удовлетворен, и компания снижает свои планы по производству так что именно на них и вырастут цены, — объяснил экономист в беседе с агентством URA.RU.

Кроме этого, Миронов прогнозирует в России подорожание некоторых продуктов питания.

— На определенные продовольственные товары влияют много факторов, в том числе косвенно — рост цен на газ в Европе и производство удобрений в мире. Соответственно, увеличение стимула для экспорта российских товаров — значит, уменьшение их количества на внутреннем рынке. Таким образом, вырастут цены на гречку, консервы и другие продукты, которые в большом количестве уходят на внешний рынок, — заключил эксперт.

В конце октября президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов спрогнозировал, что пик роста цен на крупы придется на февраль. Он также озвучил причины такой ситуации: значительная разница в стоимости товара на внешнем и внутреннем рынках, инфляция, а также проблемы с поставкой и подорожание контейнеров.