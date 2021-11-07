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Движение на участке Дмитровского шоссе ограничат почти на год

Виктория Храменкова

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Движение на участке Дмитровского шоссе ограничат почти на год
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 38к1 Карта всех событий

С 7 ноября 2021 года по 30 сентября 2022 года в Москве ограничат движение на участке Дмитровского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 7 ноября на Дмитровском шоссе будет ограничено движение автомобилей в связи с проведением дорожных работ. Ограничения продлятся до 30 сентября 2022 года, — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале «Депранс.Оперативно».

Отмечается, что движение будет ограничено на участке Дмитровское шоссе от дома 38, корпус 1 до дома 43, корпус 1 (до восьми полос с сохранением выделенной полосы общественного транспорта и двух-трех полос для прочего транспорта в каждом направлении).

Также в конце октября стало известно, что график движения поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2), а также на Курском и Рижском направлениях МЖД изменили с 29 октября по 12 ноября. Изменения в расписании действуют в ночное время.

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