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Фигурист Михаил Коляда занял второе место на этапе Гран-при

Виктория Храменкова

Спорт
Фигурист Михаил Коляда занял второе место на этапе Гран-при
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российский фигурист Михаил Коляда забрал серебро на этапе Гран-при в Турине. Победителем соревнований стал японец Яма Кагияма.

Россиянин набрал 273,55 балла по итогами короткой и произвольной программ. Также спортсмены из России Петр Гуменник и Дмитрий Алиев заняли восьмое и девятое места соответственно.

Коляде 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира в 2018 году, двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы в 2017 и 2018 году, а также трехкратным чемпионом России — в 2017, 2018 и в 2021.

Отмечается, что следующий этап Гран-при пройдет 12-14 ноября в Токио.

Ранее стало известно, что россиянка Анна Щербакова стала первой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине. Спортсменка набрала в произвольной программе 165,05 балла. По сумме двух программ она получила 236,78 балла, став победительницей турнира. Второе место заняла ее соотечественница Майя Хромых — 226,35 в сумме. Тройку замкнула бельгийка Луна Хендрикс — 219,05.

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