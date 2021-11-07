Специалист назвал способы, помогающие выявить слежку через веб-камеру

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Через веб-камеру пользователя злоумышленники могут следить разными способами. Так, например, в случае е с хакерским ПО, о наблюдении могут свидетельствовать сообщения, что какая-то программа или какой-либо процесс пытается получить доступ к камере и микрофону. Об этом рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

Специалист советует тщательно проверять и следить за тем, что и откуда вы устанавливаете. Не стоит скачивать неизвестные программы, скачанных с неосознанных сайтов или неофициальных магазинов. Кроме этого, нужно не забывать про использование антивируса.

— Также признаком захвата контроля над камерой может быть нестабильная работа приложений, использующих ее официально – например, Skype, Zoom и других мессенджеров, которые вдруг потеряют к ней доступ. А если вы используете мобильное устройство, признаком видеоконтроля может быть также резкий рост объема передачи данных, — предупредил Оганесян в интервью с агентством «Прайм».

Также он объяснил, что омешать съемке через взломанную камеру, недостаточно закрыть ее объектив, ведь микрофон, если он встроен в камеру или компьютер, так легко не отключить.

В среду, 3 ноября, «Вечерняя Москва» рассказала, как SIM-карта может стать наживкой для мошенников. Несмотря на то что сейчас лишь некоторые хранят на ней данные в виде номеров телефонов или другую ценную информацию, мошенники продолжают перехватывать эти сведения для своих целей.