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Выявлен «неожиданный» симптом коронавирусной инфекции

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Выявлен «неожиданный» симптом коронавирусной инфекции
Фото: Pexels

Пятая часть пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, имеет участки покраснений и отека кончиков пальцев рук и ног. Также отмечается, что на них стали появятся пузырьки и гнойники, которые напоминают обморожение.

Этот признак медики связывают с поражением сосудов. Кроме этого, эксперты «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» внесли этот симптом в список распространенных кожных проявлений коронавирусной инфекции.

— «Ковидные пальцы» наиболее часто встречаются у детей и подростков, однако наблюдаются и у взрослых. Она заявила, что этот симптом возникает из-за реакции иммунной системы и дисфункции эндотелия — клеток, создающих внутреннюю оболочку сосудов, — отметила руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина, передают «Известия».

Также она объяснила, что эндотелиальные клетки создают барьер между кровью и тканями, синтезируют и выделяют большое количество биологически активных веществ.

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— Высыпания на коже служат признаком ранней формы заболевания, когда пациент о нем не подозревает. При коронавирусе она посоветовала обращать внимание на пальцы рук и ног, поскольку они могут изменить цвет, — подчеркнула врач-дерматолог Татьяна Сулима.

Днем 6 ноября «Вечерняя Москва» перечислила основные симптомы заражения COVID-19 у вакцинированных людей. Как утверждают специалисты, у вакцинированных болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у непривитых. Также были случаи госпитализации, в основном пожилых людей.

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